Ростовский ФК расплатился с долгами, включая налоги и зарплаты

«Как я говорил при первой встрече с футболистами, со штабом и с сотрудниками, моя задача к 15 октября сделать так, чтобы не было никаких просрочек ни по зарплатам, ни по налогам, нигде. На сегодняшний день полностью выполнена эта задача», — прокомментировал господин Чайка.