Ростовский ФК расплатился с долгами, включая налоги и зарплаты
Футбольный клуб «Ростов» полностью рассчитался по обязательствам — в том числе по зарплатам и налогам. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил гендиректор клуба Андрей Чайка.
Поводом для заявлений стала история лета: летом 2026 года операции по счетам футбольного клуба были приостановлены УФНС России по Ростовской области из-за неуплаты налогов, сборов, пени и штрафа.
«Как я говорил при первой встрече с футболистами, со штабом и с сотрудниками, моя задача к 15 октября сделать так, чтобы не было никаких просрочек ни по зарплатам, ни по налогам, нигде. На сегодняшний день полностью выполнена эта задача», — прокомментировал господин Чайка.