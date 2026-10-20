Эксперт: рынок защиты от БПЛА на Дону масштабируется эффективными решениями
Рынок защиты от БПЛА развивается в Ростовской области планомерно: эффективные решения масштабируются, а вокруг них формируется пул проверенных поставщиков, которые отслеживают изменения в сфере беспилотных угроз. Об заявил в открытом интервью «Ъ-Ростов» Игорь Соснов, соучредитель и главный инженер компании «СпецСтрой».
При этом работа с новыми участниками рынка также остается важной частью процесса — она позволяет искать и внедрять дополнительные технические решения. Защита предприятий, как отметил спикер, требует комплексного подхода, при котором все элементы системы работают на снижение рисков. Несмотря на существующие сложности, общая задача — обеспечить безопасность объектов и непрерывность их работы. Обязательные процедуры в этой системе дополняют технические меры защиты.
Параллельно развивается и правовая база: нормативное регулирование адаптируется к новым вызовам, связанным с атаками беспилотников, заявил Игорь Соснов.