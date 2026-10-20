Glorax увеличил продажи недвижимости за девять месяцев на 8%
Девелопер Glorax в январе-сентябре 2026 года реализовал недвижимость на 34 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Без учета эффекта сделок M&A рост продаж составил 35%, сообщила пресс-служба компании.
За девять месяцев компания продала 164,9 тыс. кв. м недвижимости. С учетом эффекта M&A показатель увеличился на 6% год к году, без него — на 53%. Средняя цена квадратного метра жилья осталась на уровне прошлого года и составила 210 тыс. руб. Ипотечные средства использовались при заключении 70% договоров — на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее.
Доля региональных проектов в общем объеме продаж выросла на четыре процентных пункта, до 67%. За отчетный период Glorax начал строительство около 200 тыс. кв. м жилья, преимущественно во втором и третьем кварталах. Компания отмечает, что новые очереди пока не успели в полной мере отразиться на продажах. Одновременно девелопер ввел в эксплуатацию пять очередей в трех проектах общей жилой площадью 137 тыс. кв. м.
К концу сентября объем текущего строительства Glorax достиг 826 тыс. кв. м. По данным Единого ресурса застройщиков, компания занимала 17-е место среди крупнейших девелоперов России.
Glorax основан в 2014 году бывшим совладельцем Tekta Group Андреем Биржиным. Компания работает в 11 регионах России, включая Петербург и Ленинградскую область. В октябре 2025 года девелопер провел IPO на Московской бирже, привлек 2,1 млрд руб. и получил оценку капитализации в 18,1 млрд руб. с учетом дополнительной эмиссии акций.