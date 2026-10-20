Glorax увеличил продажи недвижимости за девять месяцев на 8%

За девять месяцев компания продала 164,9 тыс. кв. м недвижимости. С учетом эффекта M&A показатель увеличился на 6% год к году, без него — на 53%. Средняя цена квадратного метра жилья осталась на уровне прошлого года и составила 210 тыс. руб. Ипотечные средства использовались при заключении 70% договоров — на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее.