В мэрии обеспокоены переполненностью полигонов ТКО вокруг Нижнего Новгорода

Добавим, в сентябре на заседании комиссии по экологии заслуженный эколог РФ Клара Романова предложила позвать в думу представителя Росприроднадзора для обсуждения вопроса утилизации отходов. Она тогда назвала патовой ситуацию с оператором одного из крупнейших в регионе полигонов отходов «МАГ Груп»: Росприроднадзор насчитал ему дополнительно за негативное воздействие на окружающую среду 644 млн руб., что превышает операционные расходы компании.