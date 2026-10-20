В мэрии обеспокоены переполненностью полигонов ТКО вокруг Нижнего Новгорода
Карты полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) вокруг Нижнего Новгорода, с которыми работает муниципалитет, переполнены. Об этом на комиссии думы по городскому хозяйству сообщил замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов, выступая с докладом о борьбе с нелегальными свалками.
Он добавил, что случаются ограничения по приему отходов на полигон даже по муниципальным контрактам. Названия полигонов чиновник не привел.
Представитель мэрии считает, что вопрос обращения с отходами надо решать с привлечением всех участников этих отношений, начиная с Росприроднадзора, чтобы рассматривать не отдельные аспекты ликвидации свалок, а всю систему в комплексе.
Добавим, в сентябре на заседании комиссии по экологии заслуженный эколог РФ Клара Романова предложила позвать в думу представителя Росприроднадзора для обсуждения вопроса утилизации отходов. Она тогда назвала патовой ситуацию с оператором одного из крупнейших в регионе полигонов отходов «МАГ Груп»: Росприроднадзор насчитал ему дополнительно за негативное воздействие на окружающую среду 644 млн руб., что превышает операционные расходы компании.
Чуть позже Росприроднадзор выиграл спор по этим начислениям в суде первой инстанции. По мнению эколога, это грозит закрытием полигона, и неизвестно, куда в этом случае поедут отходы из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарска.
На сегодняшнем заседании комиссии Алексей Краснов сказал также, что вновь усугубляется ситуация со свалками около контейнерных площадок: недобросовестные перевозчики сваливают там отходы, не относящиеся к ТКО. Он добавил, что отсутствие эффективного государственного надзора позволяет таким перевозчикам вольготно себя чувствовать. Чиновник назвал позитивным внедрение региональным минэкологии системы автоматической фиксации подобных нарушений, но она имеет свои ограничения.