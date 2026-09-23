Сточные выводы

Компании «МАГ Груп» не удалось оспорить в суде начисление 644 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду, которые Росприроднадзор потребовал доплатить в бюджеты. В 2024 году оператор вывозил с полигона МАГ-1 фильтрационные стоки, надзорное ведомство приравняло их к отходам и насчитало за них многомиллионную плату и пени. В «МАГ Груп» не комментируют итоги спора, однако ранее в компании отмечали, что требования Росприроднадзора превышают ее операционные расходы. Это может привести к закрытию полигона, принимающего более половины бытовых отходов в Нижегородской области, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области признал законным требование доплатить 644 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду, которое межрегиональное управление Росприроднадзора выставило компании «МАГ Груп» — оператору одного из крупнейших полигонов отходов, принимающему более половины объема ТКО в регионе, следует из картотеки суда. Как писал «Ъ», многомиллионную сумму и 100 млн руб. пеней надзорное ведомство насчитало по итогам внеплановой проверки полигона в 2024 году, однако только в 2026 году потребовало доплатить ее в бюджет. Инспекторы Росприроднадзора решили, что фильтрационные стоки, которые вывозили с полигона из пруда-накопителя во время строительства очистных сооружений и сдавали в канализацию Нижегородской областной коммунальной компании, являются отходами IV класса опасности. Надзорный орган обязал «МАГ Груп» задекларировать стоки как отход и доплатить за негативное воздействие на окружающую среду.

Компания обратилась в суд, оспаривая акт контроля за исчислением платы и требование Росприроднаднадзора: истец доказывал, что сотрудники ведомства неправомерно квалифицировали стоки как отход, за который необходимо платить. Схема вывоза стоков с полигона работала с 2012 года и была согласована проектной документацией, прошедшей государственную экологическую экспертизу и утвержденной Росприроднадзором. Юристы «МАГ Груп» указали на противоречие выводов надзорного органа и утвержденной им же проектной документацией полигона. Они добавили, что документы и требование о доплате появились только спустя полтора года после проверки, во время которой у инспекторов не было вопросов к схеме вывоза фильтрационных стоков.

Тем не менее суд отказал «МАГ Груп» в иске о признании недействительным требования надзорного органа о доплате. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. В компании воздержались от комментариев о решении суда и его возможных последствиях. Ранее в «МАГ Груп» отмечали, что требование Росприроднадзора превысило ее прибыль за 2024 год, а также операционные и инвестиционные расходы и поставило под угрозу работу полигона по приему и переработке отходов.

Заслуженный эколог России Клара Романова назвала решение суда ошибочным. «Оно грозит закрытием объекта, и куда поедут отходы из Дзержинска, Володарска и Нижнего Новгорода, не знает никто. Размер начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду превышает операционные расходы компании, им просто не на что будет работать, не говоря уже о прибыли, которая не превышает 5% в тарифе»,— отметила Клара Романова. Эксперт добавила, что фильтрационные стоки, которые отправляются на очистку, по закону не считаются отходом.

Очевидно, решение будет обжаловано в апелляции.

Владимир Зубарев