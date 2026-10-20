В Самарской губернской думе приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год
Во вторник, 20 октября, депутаты Самарской губернской думы поддержали изменения в законопроект о бюджете на 2026-2028 годы. Документ учитывает фактическое исполнение бюджета за истекший период 2026 года и необходимость приведения параметров в соответствие с текущими экономическими сценариями, сообщает министерство финансов Самарской области.
Доходы бюджета на 2026 год составляют 309,8 млрд руб. Расходы — 344,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Самарской области в этом году сокращен на 12 млрд руб. по сравнению с прошлым годом.
Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов сообщил в своем Telegram-канале, что на сегодняшний день доходы, которые планировалось получить, недостаточны. «Вместо займов — сокращение расходов на 23 млрд руб. Принцип простой, как в семье: есть рубль — живи на рубль. Есть два — живи на два. Бюджет сведен без иллюзий», — отмечает депутат.