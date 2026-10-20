В Самарской губернской думе приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год

Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов сообщил в своем Telegram-канале, что на сегодняшний день доходы, которые планировалось получить, недостаточны. «Вместо займов — сокращение расходов на 23 млрд руб. Принцип простой, как в семье: есть рубль — живи на рубль. Есть два — живи на два. Бюджет сведен без иллюзий», — отмечает депутат.