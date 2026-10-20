В Самарской области дефицит бюджета сокращен на 12 млрд рублей
Дефицит бюджета сокращен на 12 млрд руб. по сравнению с прошлым годом. Об этом доложила заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская, сообщает медиаагентство регионального правительства.
По словам главы минфина, сокращены предварительные, первоначальные параметры государственного долга. Это стало возможным благодря мерам, принимаемые на федеральном уровне, списанию 2/3 задолженности по кредитам, и переносу срока бюджетного кредита с этого года на 2030-й.
«Очень жесткая бюджетная политика, проводимая по поручению губернатора в текущем году и в предыдущем году, позволила нам сэкономить на расходах на обслуживание государственного долга. У нас введен режим ежедневного кассового планирования, что позволило сместить привлечение коммерческих заимствований и сократить на этих объемах», — Ольга Собещанская.