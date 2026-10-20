В Кировской области приняли закон об ответственном бизнесе
Закон закрепляет понятие «ответственный субъект предпринимательской деятельности»
В Кировской области принят закон, закрепляющий понятия «ответственное ведение бизнеса» и «ответственный субъект предпринимательской деятельности». Документ предусматривает дополнительные меры поддержки для предпринимателей, которые берут на себя социальные и экологические обязательства, сообщил пресс-центр правительства региона.
К ответственным отнесут предпринимателей и компании, которые помимо коммерческой деятельности вкладывают средства в защиту окружающей среды, благоустройство территорий, благотворительность, поддержку сотрудников и семей с детьми.
Получившие соответствующий статус компании смогут претендовать на расширенный доступ к мерам поддержки, включая налоговые льготы, субсидии, гранты, имущественную, консультационную и образовательную помощь.
Аналогичные региональные законы уже приняты в 64 субъектах России.