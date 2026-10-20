Петербурженка Людмила Рожнева получила титул «Миссис европейский континент — 2026»
Предпринимательница из Петербурга Людмила Рожнева победила в одной из номинаций международного конкурса Mrs. European Nations 2026, который прошел в Афинах. Она получила титул «Миссис европейский континент — 2026» и право выйти в финал конкурса «Миссис Земной шар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Миссис Санкт-Петербург».
Госпоже Рожневой 43 года, она воспитывает троих детей и занимается бизнесом в сфере технической безопасности. По ее словам, подготовка к поездке оказалась непростой: визу в Грецию она получила за три дня до начала конкурса, а дорога до Афин заняла несколько суток. В итоге участница прибыла практически к началу мероприятия.
Людмила Рожнева родилась в Казахской ССР, после школы переехала в Петербург, где училась в университете. В молодости она работала моделью, а позднее основала собственную компанию. В 2023 году госпожа Рожнева стала «Миссис Санкт-Петербург», а в августе 2024-го выиграла конкурс «Миссис Россия». Тогда в финале национального конкурса участвовали 39 замужних женщин из разных регионов страны.
Победительницы конкурса Mrs. European Nations получают возможность представить свои регионы в финале международного конкурса Mrs. Globe. Госпожа Рожнева пока не решила, будет ли участвовать в следующем этапе.