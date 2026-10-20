Петербурженка Людмила Рожнева получила титул «Миссис европейский континент — 2026»

Госпоже Рожневой 43 года, она воспитывает троих детей и занимается бизнесом в сфере технической безопасности. По ее словам, подготовка к поездке оказалась непростой: визу в Грецию она получила за три дня до начала конкурса, а дорога до Афин заняла несколько суток. В итоге участница прибыла практически к началу мероприятия.