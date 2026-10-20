В Чувашии произвели 393 тысячи тонн молока за девять месяцев
В Чувашии за январь–сентябрь этого года произвели 393 тыс. тонн молока во всех категориях хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.
Крупные и средние сельхозпредприятия произвели 192 тыс. тонн молока — на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по объему производства стало ООО «ЧебоМилк» с показателем 33,3 тыс. тонн.
За восемь месяцев пищевые предприятия Чувашии переработали более 54 тыс. тонн молока. Они произвели около 20 тыс. тонн кисломолочной продукции, 13,6 тыс. тонн сыра, 3,3 тыс. тонн сметаны и 2,4 тыс. тонн сливочного масла.
В этом году на поддержку производства молока предусмотрено свыше 620 млн руб.