Жителя Магнитогорска будут судить за мошенничество при продаже машин
Следственное управление УМВД России по Магнитогорску завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве на 36,5 млн руб. при продаже автомобилей (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным следствия, в 2024 году 27-летний горожанин устроился работать в автосалон. Создав видимость профессиональной компетенции у клиентов организации, местный житель начал предлагать им в частном порядке купить автомобиль, в том числе из-за рубежа, обещая выгодные условия сделки. Гражданин делал вид, что ведет переговоры с продавцами на сайтах объявлений, и под предлогом предоплаты просил перевести деньги либо передать машины. Полученное он присваивал и прекращал общаться с клиентами. В общей сложности у 28 потерпевших было похищено 36,5 млн руб.
Материалы уголовного дела направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.