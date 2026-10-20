Жителя Магнитогорска будут судить за мошенничество при продаже машин

По данным следствия, в 2024 году 27-летний горожанин устроился работать в автосалон. Создав видимость профессиональной компетенции у клиентов организации, местный житель начал предлагать им в частном порядке купить автомобиль, в том числе из-за рубежа, обещая выгодные условия сделки. Гражданин делал вид, что ведет переговоры с продавцами на сайтах объявлений, и под предлогом предоплаты просил перевести деньги либо передать машины. Полученное он присваивал и прекращал общаться с клиентами. В общей сложности у 28 потерпевших было похищено 36,5 млн руб.