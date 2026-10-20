В Башкирии вывели из неформального сектора более 24 тысяч работников

За девять месяцев года в Башкирии вывели из теневой занятости более 24 тысяч человек, сообщил вице-премьер —министр спорта республики Руслан Хабибов. Проблему обсудили сегодня на заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости .