В Башкирии вывели из неформального сектора более 24 тысяч работников
Об этом сообщил вице-премьер республики
За девять месяцев года в Башкирии вывели из теневой занятости более 24 тысяч человек, сообщил вице-премьер —министр спорта республики Руслан Хабибов. Проблему обсудили сегодня на заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости .
До конца года власти планируют в первую очередь взяться за лесоперерабатывающие компании, а также частные охранные предприятия республики, отметил господин Хабибов. По его словам, именно здесь проверки выявляют наибольшую концентрацию нелегальных работников.
Как сообщал "Ъ-Уфа", по итогам первого полугодия в неформальном секторе экономики Башкирии трудились около 421,7 тыс. человек, что составляет более 20% от общей численности занятого населения республики.