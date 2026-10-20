В медучреждениях Дона внедряют цифровую систему координации скорой помощи

В медицинских учреждениях Ростовской области внедряют программное решение «ГИТ СМП» — для координации работы скорой помощи с использованием информационных и спутниковых навигационных технологий. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в региональном минздраве. Программное обеспечение уже получили большинство медорганизаций региона, оказывающих скорую помощь и имеющих соответствующие отделения; конкретную долю в ведомстве не назвали.