В медучреждениях Дона внедряют цифровую систему координации скорой помощи
В медицинских учреждениях Ростовской области внедряют программное решение «ГИТ СМП» — для координации работы скорой помощи с использованием информационных и спутниковых навигационных технологий. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в региональном минздраве. Программное обеспечение уже получили большинство медорганизаций региона, оказывающих скорую помощь и имеющих соответствующие отделения; конкретную долю в ведомстве не назвали.
Внедрение стартовало с Ростовской агломерации — Ростова-на-Дону и городов-спутников, откуда система будет распространяться на остальную территорию области. Решение предназначено для информационной поддержки работы скорой помощи, координации и управления её силами и средствами.
Система разворачивается в рамках централизованной подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», входящей в государственную информационную систему здравоохранения Ростовской области. Среди её задач — управление маршрутизацией и потоками пациентов с целью сокращения времени ожидания медицинской помощи.