Доля сделок с участием брокеров на рынке новостроек Петербурга может достичь 65%
Доля сделок с участием брокеров на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2026 года может составить 60–65%. По итогам трех кварталов показатель уже достиг 53% против 46% в 2024 году. Такой прогноз приводят эксперты цифровой платформы TrendAgent и девелоперской компании ГК «А101».
Рост востребованности профессиональных агентов аналитики связывают с изменением условий семейной ипотеки и расширением числа финансовых инструментов для покупки жилья. Покупателям становится сложнее самостоятельно сравнивать предложения и выбирать наиболее выгодную схему расчетов.
«После отмены массовой льготной ипотеки стандартные способы покупки сменились новыми финансовыми инструментами: околонулевыми ставками на период стройки, траншевой ипотекой и длинными рассрочками. Сейчас мы видим аналогичную ситуацию: пересмотр семейной программы стимулирует расширение финансовых линеек девелоперов. В условиях заградительных рыночных ставок застройщики разрабатывают адресные субсидии, транши и рассрочки. Рядовому покупателю сложно определить, какой сценарий окажется наиболее выгодным, поэтому многие предпочитают делегировать эту задачу специалисту»,— отмечает генеральный директор TrendAgent Полина Пустынцева.
Одновременно увеличилась продолжительность сделок. По данным экспертов, путь от первого звонка до подписания договора долевого участия (ДДУ) в 2026 году занимает в среднем три месяца. В 2024 году на этот процесс уходило от полутора до двух месяцев.
Аналитики отмечают, что покупатели стали более взвешенно подходить к выбору жилья и в первую очередь ориентироваться на комфортный график платежей. Дополнительным фактором стало положение на вторичном рынке: тем, кто планирует использовать выручку от продажи имеющейся недвижимости для первоначального взноса, приходится дольше ждать завершения сделки.