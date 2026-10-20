ММК рекультивировал более половины Западного карьера горы Магнитной

Западный карьер горы Магнитной разрабатывали с 1929 по 1994 год, за это время на его территории добыто около 380 млн т железной руды. В 2011 году ММК начал восстанавливать нарушенные горными работами земли. Проект рекультивации выполнил институт «Уралгипроруда». Западный карьер площадью более 150 га и глубиной 105 м заполняют шлаковым щебнем, покрывают плодородным слоем почвы и озеленяют. Куратором проекта выступает цех «Рудник», а исполнителем — ООО «Шлаксервис». В 2025 году технический этап рекультивации Западного карьера охватил 11,3 га. С 2011 года рекультивировано более 81 га или 52% от общей площади карьера.