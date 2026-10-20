В Екатеринбурге задержали африканку со свертком наркотика
Полицейские Екатеринбурга задержали 35-летнюю гражданку одной из африканских стран по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в городском УМВД.
10 октября около 21:30 сотрудники во время патруля в Октябрьском районе заметили подозрительную женщину, которая что-то искала на земле возле дома на ул. Белинского. Во время проверки выяснилось, что она прибыла в Екатеринбург 30 сентября по туристической визе. Полицейские заметили, что ее руки были запачканы землей. При досмотре у нее нашли сверток в изоленте с неизвестным содержимым.
Иностранку задержали. Она не говорила по-русски, поэтому патрульные провели беседу через онлайн-переводчик. Задержанная сказала, что не знает, что за вещество было при ней и как к ней попало. При исследовании выяснилось, что в свертке был синтетический наркотик весом 0,69 грамма. Фигурантку отправили под стражу.