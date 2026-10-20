В Екатеринбурге задержали африканку со свертком наркотика

10 октября около 21:30 сотрудники во время патруля в Октябрьском районе заметили подозрительную женщину, которая что-то искала на земле возле дома на ул. Белинского. Во время проверки выяснилось, что она прибыла в Екатеринбург 30 сентября по туристической визе. Полицейские заметили, что ее руки были запачканы землей. При досмотре у нее нашли сверток в изоленте с неизвестным содержимым.