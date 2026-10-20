На трассе М-7 в Татарстане ограничат движение из-за дорожных работ
21 октября с полуночи до 05:00 на 1018-м км трассы М-7 «Волга» вблизи ОЭЗ «Алабуга» ограничат движение для всех видов транспорта. Об этом сообщило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
На время работ автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные маршруты. При движении из Казани в Набережные Челны объехать участок можно через съезд на 1011-м км трассы на региональную дорогу 16К-0809 «Подъезд к Елабуге». В обратном направлении съехать на эту дорогу нужно на 1029-м км М-7.
Для транспорта, следующего из Ижевска в Казань, предусмотрен маршрут по региональной дороге 16К-0816 — подъезду к Ижевску и Перми от М-7 «Волга» — с дальнейшим выездом на дорогу 16К-0809 «Подъезд к Елабуге».
После завершения дорожных работ движение восстановят в штатном режиме.