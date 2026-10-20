На трассе М-7 в Татарстане ограничат движение из-за дорожных работ

На время работ автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные маршруты. При движении из Казани в Набережные Челны объехать участок можно через съезд на 1011-м км трассы на региональную дорогу 16К-0809 «Подъезд к Елабуге». В обратном направлении съехать на эту дорогу нужно на 1029-м км М-7.