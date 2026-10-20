Самарского рэпера Navai выдворили из Казахстана после инцидента с наркотиками
Дело в отношении исполнителя закрыли.
Закрыто уголовное дело в отношении уроженца Самары, рэпера Наваи Бакирова, выступавшего под сценическим псевдонимом Navai. Решение о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям утвердила прокуратура в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Дело рэпера закрыли в связи с его деятельным раскаянием и тем, что он впервые совершил правонарушение. После этого исполнителя выдворили из республики.
Наваи Бакирова задержали на КПП «Кордай» в Жамбылской области в ночь на 14 октября, когда он пытался въехать в Киргизию. В автомобиле, в котором находился исполнитель, обнаружили запрещенные вещества.
Рэпера задержали и арестовали. Государственная пограничная служба Киргизии начала служебное расследование. Защита исполнителя планировала добиться его освобождения под залог.