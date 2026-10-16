Самарского рэпера Navai планируют освободить из СИЗО в Казахстане под залог
Продажа билетов на его выступления, включая концерт в Самаре, приостановлена
Защита уроженца Самары, рэпера Наваи Бакирова (Navai), арестованного в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков, намерена обжаловать судебное решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката исполнителя Рену Керимову.
В четверг, 15 октября, Кордайский районный суд Жамбылской области в Казахстане отправил музыканта под арест на два месяца. Как сообщила ТАСС госпожа Керимова, она намерена добиться освобождения своего доверителя под залог.
В настоящее время рэпер находится в СИЗО в Таразе. Пока апелляционная жалоба на арест Наваи Бакирова в суд не подана. На фоне случившегося было решено приостановить продажу билетов на все концерты Navai до 24 ноября, включая запланированный концерт 19 ноября в Самаре.
Наваи Бакиров был задержан в среду, 13 октября, на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. В его автомобиле обнаружили наркотики. Государственная пограничная служба Киргизии начала служебное расследование.
В салоне также находились концертный директор Рауф Гасанов и друг музыканта Халмурад Манапов. Выяснилось, что все трое находились в состоянии наркотического опьянения.
Рэпер Наваи Бакиров родился в 1995 году в Самаре. Большую популярность он получил благодаря дуэту с Александром Громовым (HammAli&Navai). Одним из главных хитов группы стала песня «Пустите меня на танцпол».