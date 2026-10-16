Самарского рэпера Navai планируют освободить из СИЗО в Казахстане под залог

В настоящее время рэпер находится в СИЗО в Таразе. Пока апелляционная жалоба на арест Наваи Бакирова в суд не подана. На фоне случившегося было решено приостановить продажу билетов на все концерты Navai до 24 ноября, включая запланированный концерт 19 ноября в Самаре.