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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга-Урал

«Завод Элекон» выплатит 2 млрд рублей дивидендов за девять месяцев

Акционеры АО «Завод Элекон» одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев этого года в размере 2 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 187,58 руб. Выплаты произведут за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в безналичной форме.
Дата определения акционеров, имеющих право на получение дивидендов, назначена на 26 октября. Номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, средства должны перечислить не позднее 11 ноября, остальным зарегистрированным акционерам — не позднее 2 декабря.
Анна Кайдалова