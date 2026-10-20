«Завод Элекон» выплатит 2 млрд рублей дивидендов за девять месяцев
Акционеры АО «Завод Элекон» одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев этого года в размере 2 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 187,58 руб. Выплаты произведут за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в безналичной форме.
Дата определения акционеров, имеющих право на получение дивидендов, назначена на 26 октября. Номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, средства должны перечислить не позднее 11 ноября, остальным зарегистрированным акционерам — не позднее 2 декабря.