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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Сибирь

Омскую сеть «Госаптека» в третий раз планируется выставить на торги

Власти Омской области вновь намерены выставить на торги 100% акций АО «Омское лекарство» (сеть «Госаптека»). Аптечную сеть включили в программу приватизации собственности региона на 2026—2028 годы. Соответствующий документ подписал губернатор Виталий Хоценко.

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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На торги планируется выставить более 2,59 млн акций организации (уставный капитал АО составляет 259,3 млн руб.). Первые попытки продать «Омское лекарство» власти региона предприняли еще в 2014 году. На тот момент областное правительство намеревалось реализовать 51% акций, но в феврале 2015 года пакет с начальной стоимостью 390 млн руб. был снят с продажи после обращения областного минздрава. В министерстве тогда пояснили, что «актив нужно снять с торгов в целях стабильности лекарственного обеспечения льготных категорий граждан».
В 2024 году власти планировали выставить на продажу 100% акций АО. В сентябре 2025-го господин Хоценко включил сеть в программу приватизации до конца года, однако реализовать лот не получилось.
Согласно ЕГРЮЛ, АО «Аптечная сеть ”Омское лекарство”» было создано в 2009 году путем реорганизации госпредприятия «Омское лекарство». Основным видом деятельности общества является производство, изготовление, закупка и реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе по бесплатным льготным рецептам. Учредителем сети является министерство имущественных отношений Омской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации в 2025 году снизилась до 2,03 млрд руб. (минус 20,8% к предыдущему году), чистая прибыль упала до 32,5 млн руб. (минус 31%). Как указывается на сайте «Госаптека», сеть насчитывает 61 аптеку на данный момент.
Александра Стрелкова