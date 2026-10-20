Омскую сеть «Госаптека» в третий раз планируется выставить на торги
Власти Омской области вновь намерены выставить на торги 100% акций АО «Омское лекарство» (сеть «Госаптека»). Аптечную сеть включили в программу приватизации собственности региона на 2026—2028 годы. Соответствующий документ подписал губернатор Виталий Хоценко.
На торги планируется выставить более 2,59 млн акций организации (уставный капитал АО составляет 259,3 млн руб.). Первые попытки продать «Омское лекарство» власти региона предприняли еще в 2014 году. На тот момент областное правительство намеревалось реализовать 51% акций, но в феврале 2015 года пакет с начальной стоимостью 390 млн руб. был снят с продажи после обращения областного минздрава. В министерстве тогда пояснили, что «актив нужно снять с торгов в целях стабильности лекарственного обеспечения льготных категорий граждан».
В 2024 году власти планировали выставить на продажу 100% акций АО. В сентябре 2025-го господин Хоценко включил сеть в программу приватизации до конца года, однако реализовать лот не получилось.
Согласно ЕГРЮЛ, АО «Аптечная сеть ”Омское лекарство”» было создано в 2009 году путем реорганизации госпредприятия «Омское лекарство». Основным видом деятельности общества является производство, изготовление, закупка и реализация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе по бесплатным льготным рецептам. Учредителем сети является министерство имущественных отношений Омской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации в 2025 году снизилась до 2,03 млрд руб. (минус 20,8% к предыдущему году), чистая прибыль упала до 32,5 млн руб. (минус 31%). Как указывается на сайте «Госаптека», сеть насчитывает 61 аптеку на данный момент.