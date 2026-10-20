Алексей Коротков покидает должность главы Богородского округа
Глава Богородского округа Нижегородской области Алексей Коротков покидает должность. Он сообщил в своих соцсетях 20 октября, что переходит на новое место работы, но не уточнил, куда именно.
Господин Коротков — выходец из Дзержинска, в 2007-2019 годах работал в департаменте образования мэрии, пройдя путь от замначальника управления до директора департамента. Затем работал в минобразования области и «Школе 800», с 2022 года стал главой Богородского округа.
Добавим, 19 октября завершился прием заявок на выдвижение кандидатов в мэры Дзержинска: в конце месяца у действующего мэра Михаила Клинкова истекает срок контракта.