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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Колпино при прорыве трубы с кипятком пострадали женщина и ребенок

В Колпино на улице Ижорского батальона произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате которого пострадали женщина и ребенок. Об этом 20 октября сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.
СКР проверяет обстоятельства прорыва трубы с горячей водой в Петербурге

СКР проверяет обстоятельства прорыва трубы с горячей водой в Петербурге

СУ СКР по Санкт-Петербургу

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Информация об их состоянии пока не уточняется.
«Прорыв трубы с горячей водой. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок, им оказывается медицинская помощь… Следователем проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
На месте работают следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор