В Коммунаре мужчину арестовали по делу об убийстве на почве ревности
В городе Коммунаре Гатчинского муниципального округа Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве 45-летнего мужчины. Подозреваемого задержали и отправили под стражу, сообщили 20 октября в Следственном комитете по Ленинградской области.
По версии следствия, вечером 16 октября двое мужчин распивали спиртное в квартире. Между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один из участников получил смертельные травмы.
У погибшего обнаружили ушибленную рану правой теменно-височной области головы и колото-резаную рану шеи. Полученные повреждения оказались смертельными.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и другие предметы, имеющие значение для расследования, а также зафиксировали следы пальцев рук.
Подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.