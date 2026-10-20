Доходы Ленобласти от управления имуществом выросли на 17,7%

Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области (КУГИ) перечислил в региональный бюджет 198,9 млн рублей за девять месяцев 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 17,7%, сообщила председатель комитета Марина Тоноян.