Доходы Ленобласти от управления имуществом выросли на 17,7%
Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области (КУГИ) перечислил в региональный бюджет 198,9 млн рублей за девять месяцев 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 17,7%, сообщила председатель комитета Марина Тоноян.
Крупнейшим источником поступлений стали дивиденды от хозяйственных товариществ и обществ — 65,3 млн рублей. План по этой статье уже выполнен. Наиболее результативным хозяйственным обществом по итогам оценки эффективности признано АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
В рамках программы приватизации в 2026 году реализовали шесть объектов общей стоимостью 42,2 млн рублей. Еще 2,1 млн рублей поступило от продажи недвижимости, принадлежавшей ГБУ «Недвижимость» и ГБУК ЛО «Музейное агентство». Последнее нашло покупателя для объекта культурного наследия — Дома двойни.
Кроме того, план по продаже земельных участков удалось перевыполнить на 26 млн рублей.
Еще 7 млн рублей комитет взыскал через суд с представителей малого и среднего бизнеса, которые ранее выкупили государственное имущество в рассрочку, но перестали вносить платежи.