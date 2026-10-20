Госсовет Татарстана предложит включить бультерьеров в перечень опасных собак
Госсовет Татарстана направит председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение с предложением включить бультерьеров в перечень потенциально опасных собак и обязать владельцев таких животных проходить курс социальной адаптации. Решение принято накануне на 25-м заседании парламента седьмого созыва.
Как сообщил заместитель председателя комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов, инициатива связана с ростом числа нападений бультерьеров на людей, в том числе детей. По его словам, владельцы собак этой породы не всегда осознают потенциальную угрозу и обеспечивают необходимый контроль за животными.
Сейчас в перечень входят 12 пород и их метисы. Для таких собак предусмотрен запрет на выгул без намордника и поводка, за исключением огороженной территории владельца при наличии предупреждающей надписи.
Кроме того, Назип Хазипов предложил закрепить в федеральном законодательстве обязанность владельцев потенциально опасных собак обучать их по курсу социальной адаптации в специализированных организациях.