Госсовет Татарстана предложит включить бультерьеров в перечень опасных собак

Как сообщил заместитель председателя комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов, инициатива связана с ростом числа нападений бультерьеров на людей, в том числе детей. По его словам, владельцы собак этой породы не всегда осознают потенциальную угрозу и обеспечивают необходимый контроль за животными.