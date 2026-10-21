В Ростовской области прожиточный минимум в 2027 году предложили повысить на 6,8%
Прожиточный минимум на душу населения в 2027 году в Ростовской области может вырасти до 19 013 руб. в месяц. Соответствующий проект постановления правительства региона поддержала областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. По сравнению с установленным на 2026 год показателем рост составит 1 210 руб., или 6,8%. С решение комиссии ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно проекту, прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 20 724 руб. в месяц, для пенсионеров — 16 351 руб., для детей — 18 443 руб.
В 2026 году эти показатели составляют 19 405 руб., 15 311 руб. и 17 269 руб. соответственно. Таким образом, увеличение для трудоспособных жителей составит 1 319 руб. в месяц, для пенсионеров — 1 040 руб., для детей — 1 174 руб.
Решение о поддержке проекта комиссия по итогам рассмотрения информации министра труда и социального развития Ростовской области Ирины Шуваловой. Министерству поручено обеспечить согласование документа в установленном порядке.
Предлагаемые значения пока не утверждены окончательно.