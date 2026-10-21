В Ростовской области прожиточный минимум в 2027 году предложили повысить на 6,8%

Прожиточный минимум на душу населения в 2027 году в Ростовской области может вырасти до 19 013 руб. в месяц. Соответствующий проект постановления правительства региона поддержала областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. По сравнению с установленным на 2026 год показателем рост составит 1 210 руб., или 6,8%. С решение комиссии ознакомился «Ъ-Ростов».