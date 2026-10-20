Резиденты ТОР в Ростовской области получили налоговые льготы на 212,6 млн рублей
Объем льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, предоставленных резидентам территорий опережающего развития в Гуково, Донецке и Зверево, составил 212,6 млн руб. за 2022–2025 годы. Такие данные приведены в проекте заключения Минэкономразвития Ростовской области по результатам экспертизы регионального нормативного акта о деятельности ТОР, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В 2022 году объем налоговых льгот составил 22,6 млн руб., в 2023 году — 33,5 млн руб., в 2024 году — 102,7 млн руб. В 2025 году показатель снизился до 53,9 млн руб.
Помимо налоговых преференций, резиденты пользовались мерами финансовой и гарантийной поддержки. В 2022–2025 годах займы на общую сумму 96,4 млн руб. получили семь организаций, поручительства на 153,5 млн руб. были предоставлены шести компаниям. Четыре организации воспользовались лизинговым финансированием на 18,2 млн руб., а три получили субсидии на создание инженерной инфраструктуры и подключение к инженерным сетям на общую сумму 4,4 млн руб.
По данным министерства, поддержка использовалась как для инвестиционных целей, включая приобретение основных средств и развитие инженерной инфраструктуры, так и для пополнения оборотных средств и приобретения сырья и комплектующих.
При этом предоставление отдельных видов поддержки и применение налоговых преференций зависят от соблюдения установленных требований и условий приобретения статуса резидента.
Данные представлены в рамках экспертизы постановления правительства Ростовской области, регулирующего работу ТОР в трех моногородах региона.