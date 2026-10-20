Резиденты ТОР в Ростовской области получили налоговые льготы на 212,6 млн рублей

Помимо налоговых преференций, резиденты пользовались мерами финансовой и гарантийной поддержки. В 2022–2025 годах займы на общую сумму 96,4 млн руб. получили семь организаций, поручительства на 153,5 млн руб. были предоставлены шести компаниям. Четыре организации воспользовались лизинговым финансированием на 18,2 млн руб., а три получили субсидии на создание инженерной инфраструктуры и подключение к инженерным сетям на общую сумму 4,4 млн руб.