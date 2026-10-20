В Челябинской области вновь объявили штормовое предупреждение

Ночью 21 октября температура воздуха прогнозируется в пределах от –1°C до +4°C, в горах и низинах до –4°C. Днем несколько потеплеет: на севере области до +5°C, +10°C, на юге до +11°C, +16°C. Ветер северо-западный, западный 7–12 м в секунду, порывы до 15–20 м, ночью местами до 24 м.