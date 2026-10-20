Депутат Самарской губернской думы Денис Радченко досрочно лишился полномочий
Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании сегодня, 20 октября, проголосовали за досрочное лишение полномочий депутата от «Единой России» Дениса Радченко.
Бывший депутат думы Тольятти на минувших выборах прошел в Самарскую губернскую думу по спискам, но затем уступил мандат Герою России, ветерану СВО Михаилу Тамбовцеву.
Как отметил господин Радченко, по предложению губернатора Вячеслава Федорищева он продолжит трудиться в органах исполнительной власти.