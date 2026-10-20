Арбитраж Петербурга ввел наблюдение в управляющей компании «Геоизол»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания „Геоизол“» по заявлению банка «Россия». Сумма требований кредитора составляет 2 млн рублей. Судебный акт опубликован 12 октября.
Заявление о банкротстве компании зарегистрировали в петербургском арбитраже 19 августа 2026 года. На следующий день суд принял его к производству и назначил заседание для проверки обоснованности требований банка.
Изначально дело рассматривал Арбитражный суд Калининградской области. Банк «Россия» обратился туда 28 апреля, однако 14 июля дело передали по подсудности в суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Банк также ведет судебные разбирательства с другими компаниями группы «Геоизол». В сентябре петербургский арбитраж полностью удовлетворил требования кредитора к «Геоизолу», «УМ Геоизол», управляющей компании «Геоизол», компании «Хрустальная, 11» и Пушкинскому машиностроительному заводу.
Банк требовал солидарно взыскать с ответчиков 520,154 млн рублей задолженности по соглашению о лимите банковских гарантий и 5,168 млн рублей просроченной комиссии. Кроме того, с компании «Геоизол» отдельно взыскали 1,927 млн рублей комиссии.
Несколько организаций группы уже проходят процедуры банкротства. В отношении ООО «Геоизол» наблюдение ввели в июне. Компании «Геоизол Фрахт» и «Спецмашгео» признаны банкротами, в них открыто конкурсное производство. В сентябре процедуру наблюдения ввели и на Пушкинском машиностроительном заводе.
В начале октября наблюдение также ввели в отношении ООО «УМ Геоизол» по заявлению компании «Магистраль–Нефть». Первое заявление о банкротстве этой структуры поступило еще в октябре 2025 года от компании «Лидер77», которой «УМ Геоизол» задолжал 10,5 млн рублей.