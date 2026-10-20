Арбитраж Петербурга ввел наблюдение в управляющей компании «Геоизол»

В начале октября наблюдение также ввели в отношении ООО «УМ Геоизол» по заявлению компании «Магистраль–Нефть». Первое заявление о банкротстве этой структуры поступило еще в октябре 2025 года от компании «Лидер77», которой «УМ Геоизол» задолжал 10,5 млн рублей.