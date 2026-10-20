«Красное Сормово» передало заказчику пятый за месяц сухогруз RSD59
Акваторию завода «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) в Нижнем Новгороде с конца сентября покинуло пятое судно проекта RSD59. Об этом сообщили в пресс-службе верфи.
Суда RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты.
Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» намерено завершить заказ по судам RSD59 в I полугодии 2027 года. Контракт на строительство 34 судов завод заключил с АО «ГТЛК» в 2023 году.