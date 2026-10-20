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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Приволжье

«Красное Сормово» передало заказчику пятый за месяц сухогруз RSD59

Акваторию завода «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) в Нижнем Новгороде с конца сентября покинуло пятое судно проекта RSD59. Об этом сообщили в пресс-службе верфи.
Сухогруз проекта RSD59

Сухогруз проекта RSD59

Ирина Швецова / Коммерсантъ

Суда RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты.
Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» намерено завершить заказ по судам RSD59 в I полугодии 2027 года. Контракт на строительство 34 судов завод заключил с АО «ГТЛК» в 2023 году.
Галина Шамберина