Семья с двумя детьми спаслась из горящего дома в Удмуртии
Отец разбил окно, чтобы вывести родных из дома, охваченного огнем
В деревне Полянцы Игринского района Удмуртии семья с двумя маленькими детьми спаслась из горящего дома через разбитое окно. Пожар произошел 19 октября в хозяйственной постройке при двухквартирном одноэтажном деревянном доме, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
Около 15:35 глава семьи заметил возгорание надворных построек, расположенных под одной крышей с домом. Внутри находились его жена, пятилетний сын и двухлетняя дочь. Двое старших детей в это время были в школе.
Родители попытались собрать документы, но огонь и густой дым отрезали им путь к выходу. Тогда мужчина разбил окно и помог семье выбраться на улицу. Он порезал руки, а девочка получила порез головы, когда испугалась и дернулась во время эвакуации через окно.
Всего из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пострадавшим оказали амбулаторную помощь.
Как рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности МЧС России Алексей Вахрушев, быстрому распространению огня способствовали плотная деревянная застройка и расположение строений под одной крышей. Причину пожара установят с привлечением экспертов Испытательной пожарной лаборатории.