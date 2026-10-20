Семья с двумя детьми спаслась из горящего дома в Удмуртии

Родители попытались собрать документы, но огонь и густой дым отрезали им путь к выходу. Тогда мужчина разбил окно и помог семье выбраться на улицу. Он порезал руки, а девочка получила порез головы, когда испугалась и дернулась во время эвакуации через окно.