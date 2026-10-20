Глава СКР взял на контроль дело о гибели новорожденных детей в Волгограде

«В СМИ опубликовано обращение жительницы Волгограда к Председателю СК России в связи с гибелью ее новорожденных детей. Женщина связывает произошедшее с ненадлежащим оказанием медицинской помощи во время беременности», — говорится в официальном сообщении. Органы внутренних дел начали проверку по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).