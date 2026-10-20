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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Глава СКР взял на контроль дело о гибели новорожденных детей в Волгограде

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по поводу обращения жительницы Волгограда в средства массовой информации. Женщина рассказала о гибели своих новорожденных детей из-за ненадлежащей медпомощи, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава СКР запросил доклад по обращению волгоградки о гибели новорожденных детей

Глава СКР запросил доклад по обращению волгоградки о гибели новорожденных детей

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«В СМИ опубликовано обращение жительницы Волгограда к Председателю СК России в связи с гибелью ее новорожденных детей. Женщина связывает произошедшее с ненадлежащим оказанием медицинской помощи во время беременности», — говорится в официальном сообщении. Органы внутренних дел начали проверку по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
СУ СКР по региону инициировало передачу материалов в свое производство.
Марина Окорокова