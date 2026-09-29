Москва рассчитывает на продолжение конструктивных отношений с Сербией, так в Кремле прокомментировали предстоящие парламентские выборы в Сербии. Ранее президент страны подал в отставку с тем, чтобы возглавить список правящей партии. Практически одновременно Александр Вучич провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Речь, в частности, шла о поставках газа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва продолжит ставить на Вучича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич, обращаясь к нации в прямом эфире, подписал заявление о своей отставке. В таких случаях принято говорить «ушел, чтобы остаться» или «прощается, но не уходит». Господин Вучич намерен возглавить список правящей Сербской прогрессивной партии с перспективой стать премьер-министром. Иными словами, он намерен и дальше руководить страной, но в другом статусе.

Сербия является парламентской республикой, премьер-министр обладает всей полнотой исполнительной власти, определяет внутреннюю и внешнюю политику, формирует кабинет министров. Сам Вучич уже занимал этот пост с 2014-го по 2017-й годы, перед тем как пересесть в кресло президента. Теперь он рассчитывает совершить обратный маневр.

Внеочередные парламентские выборы пройдут уже скоро, 25 октября. Буквально за день до своей красочной отставки все еще действующий президент позвонил Владимиру Путину. Главной темой разговора стало продление соглашения на поставку в республику российского газа по льготной цене. Судя по всему, ответ был положительным. По крайней мере, кандидат в премьеры уже успел обрадовать своих граждан сохранением низкой платы за важное стратегическое топливо. Иными словами, Кремль фактически поддержал Вучича.

Между тем выборы простыми быть не обещают.

Как известно, в Сербии ранее имели место массовые протесты молодежи против действующей власти. Во многом из-за этого лидер и покинул свой пост досрочно. Это все к тому, что поддержка со стороны Москвы не всем избирателям может понравиться. Вучичу неизбежно придется лавировать. Тем более страна собирается вступать в ЕС, а тот, в частности, требует соблюдать антироссийские санкции. Кстати говоря, Европа собирается полностью отказаться от энергоносителей из РФ. Кроме того, новый американский закон об «адских санкциях» предусматривает серьезные меры против партнеров Москвы.

Таким образом очень может быть, что после 25 октября это будет совсем другая Сербия.

Республика изменится в любом случае независимо от победы или поражения партии ее бессменного руководителя. Естественно, для России Вучич предпочтительнее. Хотя, конечно, преданным союзником его назвать очень сложно. Но придется терпеть, потому что любой новый лидер будет намного хуже. Вучич это прекрасно понимает, в том числе и поэтому добиваясь нужных для себя решений. В целом это не очень хорошая тенденция, тем более что льготная цена на газ для Сербии, наверное, не очень выгодна Российской Федерации.

Дмитрий Дризе