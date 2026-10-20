Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

Депутатам Самарской губернской думы компенсируют до 90 тыс. рублей за аренду жилья

Поправки поддержали 37 депутатов
Самарская губернская дума сегодня, 20 октября, приняла поправки в закон «О статусе депутата Самарской губернской думы», согласно которым иногороднему депутату, осуществляющему деятельность на постоянной основе, возмещается до 90 тыс. руб. расходов на аренду жилья. Раньше депутатам областной думы компенсировали до 30 тыс. руб.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Поправки поддержали 37 депутатов, 4 депутата проголосовали против, один воздержался.
Против внесения изменений высказался депутат от КПРФ Михаил Матвеев, который отметил, что повышение суммы в три раза непозволительно, так как депутаты сократили надбавки учителям, участникам СВО и детям.
Депутат от ЛДПР Александр Степанов поддержал поправки, сказав, что депутаты «ничем не хуже членов правительства региона».
Сабрина Самедова