Депутатам Самарской губернской думы компенсируют до 90 тыс. рублей за аренду жилья
Поправки поддержали 37 депутатов
Самарская губернская дума сегодня, 20 октября, приняла поправки в закон «О статусе депутата Самарской губернской думы», согласно которым иногороднему депутату, осуществляющему деятельность на постоянной основе, возмещается до 90 тыс. руб. расходов на аренду жилья. Раньше депутатам областной думы компенсировали до 30 тыс. руб.
Поправки поддержали 37 депутатов, 4 депутата проголосовали против, один воздержался.
Против внесения изменений высказался депутат от КПРФ Михаил Матвеев, который отметил, что повышение суммы в три раза непозволительно, так как депутаты сократили надбавки учителям, участникам СВО и детям.
Депутат от ЛДПР Александр Степанов поддержал поправки, сказав, что депутаты «ничем не хуже членов правительства региона».