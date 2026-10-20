Для районов Крайнего Севера смягчили требования к складированию снега

Такая инфраструктура необходима для естественного таяния снега, отстаивания и фильтрации талых вод, чтобы содержащиеся в них химические вещества, используемые для борьбы с гололедом, не попадали в почву. Однако на практике требования оказались трудновыполнимыми для арктических территорий: объемы выпадающего снега велики, а строительство специальных площадок требует значительных вложений. При этом некоторые регионы не используют опасные химические реагенты.