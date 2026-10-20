Для районов Крайнего Севера смягчили требования к складированию снега
В России вступили в силу изменения санитарных правил, упрощающие требования к утилизации снега в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Новые нормы позволят арктическим регионам сократить расходы на зимнюю уборку и избежать штрафов за несоблюдение прежних требований. Об этом сообщил губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис.
Собранный во время уборки улиц снег относится к коммунальным отходам. Ранее законодательство предусматривало для районов Крайнего Севера единственный способ его утилизации — складирование на специальных площадках с водонепроницаемым покрытием и обваловкой, то есть защитным земляным валом.
Такая инфраструктура необходима для естественного таяния снега, отстаивания и фильтрации талых вод, чтобы содержащиеся в них химические вещества, используемые для борьбы с гололедом, не попадали в почву. Однако на практике требования оказались трудновыполнимыми для арктических территорий: объемы выпадающего снега велики, а строительство специальных площадок требует значительных вложений. При этом некоторые регионы не используют опасные химические реагенты.
«Всем очевидно, что регионы должны были нести колоссальные расходы ради соблюдения нормы, которая порой не имела практического смысла. Речь о миллиардах рублей. За неисполнение требований — предостережения, предписания, штрафы. Это была многолетняя проблема всех арктических регионов, которую удалось решить»,— сообщил Андрей Чибис в «Максе».
Изменения в санитарные правила утвердили в сентябре. Теперь в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях разрешено складировать снег без водонепроницаемого покрытия и обваловки, если при зимней уборке не используются противогололедные реагенты.