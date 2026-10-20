В Чувашии число предпринимателей на НПД выросло на 70,3%

В целом по России число ИП на НПД за год увеличилось на 30,2%, до почти 915 тыс. человек. Всего этот налоговый режим используют 17,4 млн человек — на 3,1 млн больше, чем годом ранее. Предприниматели составляют 5,3% от общего числа плательщиков НПД.