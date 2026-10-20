В Чувашии число предпринимателей на НПД выросло на 70,3%
В России этот показатель увеличился на 30,2%
В Чувашии за год число индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход (НПД), выросло на 70,3%, до 8,8 тыс. человек. В Марий Эл показатель увеличился на 65,2%, до 5,3 тыс., сообщает пресс-служба портала «Самозанятость.онлайн».
В целом по России число ИП на НПД за год увеличилось на 30,2%, до почти 915 тыс. человек. Всего этот налоговый режим используют 17,4 млн человек — на 3,1 млн больше, чем годом ранее. Предприниматели составляют 5,3% от общего числа плательщиков НПД.
Руководитель портала, эксперт координационного центра при правительстве России Арсений Беленький отметил, что увеличение числа ИП на НПД не обязательно означает массовый переход физлиц в предпринимательский статус. Рост может быть связан с регистрацией новых предпринимателей, переходом с других налоговых режимов и изменением статуса действующих плательщиков.