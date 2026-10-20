Утром 20 октября бензин отпускают 88 АЗС в Краснодаре

Заправки, на которых есть топливо, работают в том числе в сетях «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть» и других операторов. Они расположены на улицах Уральской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Российской, Московской, Мачуги и других городских магистралях.