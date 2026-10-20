Утром 20 октября бензин отпускают 88 АЗС в Краснодаре
В Краснодаре по состоянию на утро 20 октября работают 88 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 61 АЗС, АИ-95 — на 52, АИ-100 — на 16. Дизельное топливо отпускают на 85 заправках. Такие данные опубликовал муниципальный центр управления города, отметив, что в течение дня ситуация может меняться.
Заправки, на которых есть топливо, работают в том числе в сетях «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть» и других операторов. Они расположены на улицах Уральской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Российской, Московской, Мачуги и других городских магистралях.
На некоторых АЗС по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 18 заправок временно не продают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.