Выдача кредитных карт в Удмуртии в сентябре снизилась на 4%
До 14,7 тысяч единиц
В сентябре в Удмуртии выдали 14,7 тыс. кредитных карт, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Объем лимитов по кредиткам сократился также на 4%, до 1,6 млрд руб. Об этом сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В среднем жители республики могли использовать 109 тыс. кредитных средств по новой карте. Прирост здесь — 1%. По итогам девяти месяцев в Удмуртии было выдано 121,7 тыс. кредиток с общим лимитом 13,7 млрд руб. В среднем показатель за этот период составил 110 тыс. руб.
В целом по России в сентябре банки выдали 1,49 млн кредитных карт, что на 3% меньше, чем в августе. Общий объем лимитов уменьшился на 4%, до 165,8 млрд руб.
Напомним, в сентябре в Удмуртии банки выдали 2,65 тыс. товарных кредитов на 160,53 млн руб. За месяц количество выдач сократилось на 3%, объем — на 7%.