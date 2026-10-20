Выдача кредитных карт в Удмуртии в сентябре снизилась на 4%

В сентябре в Удмуртии выдали 14,7 тыс. кредитных карт, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Объем лимитов по кредиткам сократился также на 4%, до 1,6 млрд руб. Об этом сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).