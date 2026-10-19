Выдача товарных кредитов в Удмуртии сократилась на 7%
POS-кредитов на 160,5 млн рублей
В сентябре в Удмуртии банки выдали 2,65 тыс. товарных кредитов на 160,53 млн руб. По сравнению с августом количество выдач сократилось на 3%, объем — на 7%. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Средний размер кредита составил 61 тыс. руб., средний срок кредитования — 18 месяцев. В августе эти показатели составляли 63 тыс. руб. и 19 месяцев соответственно.
За январь—сентябрь жители республики оформили 22,05 тыс. POS-кредитов на общую сумму 1,33 млрд руб. Средний чек за этот период составил 61 тыс. руб., средний срок — 17 месяцев.