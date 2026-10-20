РЖД запускает поезд по маршруту Самара — Пермь

Поезд будет курсировать по отдельным датам (один раз в неделю). В первый рейс он отправится из Самары 30 октября в 23:16 и прибудет в Пермь 31 октября в 06:01. В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и СВ. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров с сопровождающими.