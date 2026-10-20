РЖД запускает поезд по маршруту Самара — Пермь
С 30 октября ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запускает новый межрегиональный поезд №262/261 Самара — Уфа — Челябинск — Пермь. Он свяжет прямым сообщением сразу четыре города-миллионника и пять субъектов РФ: Самарскую, Оренбургскую, Челябинскую области, Республику Башкортостан и Пермский край. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Маршрут поезда проходит через Бугуруслан, Абдулино, Уфу, Ашу, Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский, Кунгур и другие населенные пункты.
Поезд будет курсировать по отдельным датам (один раз в неделю). В первый рейс он отправится из Самары 30 октября в 23:16 и прибудет в Пермь 31 октября в 06:01. В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и СВ. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров с сопровождающими.