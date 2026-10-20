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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга-Урал

Игоря Гагаринова избрали главой Кирово-Чепецка

Главой Кирово-Чепецка избрали Игоря Гагаринова. Его кандидатуру поддержали по итогам тайного голосования, сообщил пресс-центр правительства Кировской области.
Игоря Гагаринова избрали главой Кирово-Чепецка

Игоря Гагаринова избрали главой Кирово-Чепецка

Пресс-центр Правительства Кировской области

На пост главы города губернатор Александр Соколов предложил две кандидатуры: временно исполняющего полномочия главы города Игоря Гагаринова и первого заместителя главы администрации Александра Петухова.
Срок полномочий главы города составляет пять лет. Господин Гагаринов вступит в должность после принесения присяги, которая состоится 21 октября.
Анна Кайдалова