В Ленобласти сгорел склад площадью 1,75 тыс. кв. м

В деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области в ночь на 20 октября произошел пожар на складе с красками. Огонь полностью уничтожил металлическое здание, еще два соседних склада получили повреждения, сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.