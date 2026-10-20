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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Ленобласти сгорел склад площадью 1,75 тыс. кв. м

В деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области в ночь на 20 октября произошел пожар на складе с красками. Огонь полностью уничтожил металлическое здание, еще два соседних склада получили повреждения, сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.
В деревне Яльгелево при пожаре выгорел склад с красками

В деревне Яльгелево при пожаре выгорел склад с красками

ГКУ «Леноблпожспас»

«Полностью выгорел металлический размером 25х70 м склад с красками. В двух соседних складах сгорело неустановленное количество упаковочной готовой продукции»,— говорится в сообщении.
В ликвидации возгорания участвовали сотрудники Леноблпожспаса и ГУ МЧС по Ленинградской области. Информация о пострадавших не поступала.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор