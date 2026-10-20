В Ленобласти сгорел склад площадью 1,75 тыс. кв. м
В деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области в ночь на 20 октября произошел пожар на складе с красками. Огонь полностью уничтожил металлическое здание, еще два соседних склада получили повреждения, сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.
«Полностью выгорел металлический размером 25х70 м склад с красками. В двух соседних складах сгорело неустановленное количество упаковочной готовой продукции»,— говорится в сообщении.
В ликвидации возгорания участвовали сотрудники Леноблпожспаса и ГУ МЧС по Ленинградской области. Информация о пострадавших не поступала.