УФАС не нашло нарушений при продаже ярославского отеля

В петербургском УФАС указали, что законодательство о приватизации гарантирует участникам доступ к информации, необходимой для принятия решения об участии в торгах и подачи заявки, но не обязывает организатора собирать и предоставлять любые документы по запросу заинтересованных лиц. На этом основании жалобу признали необоснованной.