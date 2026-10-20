УФАС не нашло нарушений при продаже ярославского отеля
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало необоснованной жалобу ЗАО «Дема» на организацию торгов по продаже гостиницы Azimut на Московском проспекте в Ярославле. Компания оспаривала отказ предоставить ей дополнительные документы о пожарной безопасности объекта.
Как следует из материалов жалобы, ЗАО «Дема» запрашивало у организатора торгов сведения о проверках пожарных систем гостиницы, возможных предписаниях МЧС и проект пожарной сигнализации. Не получив эти документы, компания сочла свои права нарушенными.
В петербургском УФАС указали, что законодательство о приватизации гарантирует участникам доступ к информации, необходимой для принятия решения об участии в торгах и подачи заявки, но не обязывает организатора собирать и предоставлять любые документы по запросу заинтересованных лиц. На этом основании жалобу признали необоснованной.
Гостиницу продали 9 октября за 361,96 млн руб. Победителем торгов стало ООО «Отель Олимпик». Начальная цена объекта составляла 723,9 млн руб., а минимальная — 361 млн руб.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что после двух несостоявшихся аукционов гостиницу выставили на продажу путем публичного предложения с постепенным снижением цены. В состав лота вошли здание площадью около 12 тыс. кв. м, земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м и движимое имущество. Отель продолжит работать под управлением сети Azimut Hotels по договору аренды, заключенному в 2021 году на 25 лет.