Отель Azimut в Ярославле продали за 362 млн рублей
09.10.2026, 16:08
Гостиницу Azimut на Московском проспекте в Ярославле продали на аукционе за 361,9 млн руб. Покупателем стала компания «Отель Олимпик», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Новый собственник получит здание площадью более 12 тыс. кв. м, земельный участок и оснащение гостиницы на 118 номеров. При этом отель останется в аренде у Azimut Hotels. Договор аренды заключен в 2021 году сроком на 25 лет.
В этом году также продали гостиницу в Ростове Великом за 253 млн руб., а в 2025 году — «Яротель Центр» в Ярославле за 251 млн руб.
По данным правительства региона, с начала 2026 года реализовано 25 объектов из плана приватизации. Общая сумма сделок составила 856,4 млн руб.