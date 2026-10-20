Треть челябинцев не готова снижать зарплатные ожидания ради работы рядом с домом

Чуть меньше трети (27%) соискателей согласны на минус 5% от запрашиваемой ими в резюме суммы, если работа находится недалеко от дома. Еще 5% — на минус 15%, 2% — на минус 20%, 3% — на минус 25% и более. Средний размер уступки составил 9%. При этом 37% горожан с жалованьем от 150 тыс. руб. не готовы получать меньше из-за близости места работы. Среди зарабатывающих до 150 тыс. руб. категорично настроен 31%.