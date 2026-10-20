В Оренбуржье изъяли 30 тонн некачественных и опасных продуктов питания

Больше всего партий забраковали среди плодоовощной продукции — 54 (25,1% от общего числа), кондитерских изделий — 27 (12,6%), а также молока и молочных продуктов — 21 (9,8%). По объемам изъятых из обращения продуктов лидируют молоко и молочные продукты — 29 тонн (95,4% от всего изъятого). На втором месте мясо и мясные продукты — 730,1 кг (2,4%), на третьем — кондитерские изделия — 220,7 кг (0,7%).