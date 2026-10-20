В РЖД сообщили о назначении прямого поезда Самара — Пермь

Поезд №262/261 будет курсировать по отдельным датам (раз в неделю). В первый рейс он отправится из Самары 30 октября в 23:16 (MSK+1), прибытие в Пермь — через день в 06:01 (MSK). Из Перми — 1 ноября в 15:05 (MSK) с прибытием в Самару 3 ноября в 20:51 (MSK+1).