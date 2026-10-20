В РЖД сообщили о назначении прямого поезда Самара — Пермь
С 30 октября начнет курсировать новый межрегиональный поезд №262/261 Самара — Пермь. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Поезд свяжет прямым сообщением сразу пять городов-миллионников (Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Пермь) и шесть российских регионов: Самарскую, Оренбургскую, Челябинскую и Свердловскую области, Республику Башкортостан и Пермский край.
Маршрут поезда также проходит через Похвистнево, Бугуруслан, Абдулино, Ашу, Усть-Катав, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Каменск-Уральский, Кунгур и другие населенные пункты.
Поезд №262/261 будет курсировать по отдельным датам (раз в неделю). В первый рейс он отправится из Самары 30 октября в 23:16 (MSK+1), прибытие в Пермь — через день в 06:01 (MSK). Из Перми — 1 ноября в 15:05 (MSK) с прибытием в Самару 3 ноября в 20:51 (MSK+1).