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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Пензенской области собрали 2,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых

Правительство региона начало обсуждать планы на 2027 год
Уборочная кампания заканчивается в Пензенской области. Предварительные итоги подвел в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Telegram-канал Олега Мельниченко

«Валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 2,8 млн тонн. Думаю, после того как завершим уборку кукурузы, выйдем на 3 млн т»,— рассказал господин Мельниченко, заявив, что регион уже выполнил поставленную цель по урожаю.
Продолжается сбор сахарной свеклы и подсолнечника. Глава региона отметил хорошую погоду, благодаря которой аграриям удается работать без лишних потерь. Власти уже обсуждают посевную кампанию-2027. В планах засеять не меньше 1,5 млн га.
Дарья Васенина