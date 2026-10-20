В Пензенской области собрали 2,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых

«Валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 2,8 млн тонн. Думаю, после того как завершим уборку кукурузы, выйдем на 3 млн т»,— рассказал господин Мельниченко, заявив, что регион уже выполнил поставленную цель по урожаю.