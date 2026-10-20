В Пензенской области собрали 2,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых
Правительство региона начало обсуждать планы на 2027 год
Уборочная кампания заканчивается в Пензенской области. Предварительные итоги подвел в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
«Валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 2,8 млн тонн. Думаю, после того как завершим уборку кукурузы, выйдем на 3 млн т»,— рассказал господин Мельниченко, заявив, что регион уже выполнил поставленную цель по урожаю.
Продолжается сбор сахарной свеклы и подсолнечника. Глава региона отметил хорошую погоду, благодаря которой аграриям удается работать без лишних потерь. Власти уже обсуждают посевную кампанию-2027. В планах засеять не меньше 1,5 млн га.